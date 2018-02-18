«Чикаго» забросил семь шайб в ворота «Вашингтона» в НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как передает «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 7:1.

Россиянин Артем Анисимов отметился заброшенной шайбой.

Форварды «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин завершили матч с показателем полезности «-1».

Ранее сообщалось, что болельщики сборной России принесли на матч хоккейного турнира на Олимпиаде баннер с Иосифом Сталиным.

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