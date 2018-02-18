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Малкин преодолел рубеж в 900 очков за карьеру в НХЛ

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Фото: REUTERS/Charles LeClaire
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«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 5:3. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Таким образом, россиянин преодолел рубеж в 900 очков за карьеру в НХЛ. Теперь на его счету 901 очко — 361 гол и 540 голевых передач. Малкин стал шестым российским хоккеистом, кому удавалось достичь такой отметки, передает газета «Спорт-Экспресс».

Помимо российского хоккеиста, в составе «Питтсбурга» шайбами отметились Карл Хагелин, Зак Астон-Риз, Олли Мяяття и Брайн Раст. У «Торонто» точными бросками отметились Коннор Браун, Тайлер Бозак и Патрик Марло.

«Питтсбург Пингвинз» после 60 матчей набрал 72 очка. Клуб занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ.

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