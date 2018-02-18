Названы новые подробности расстрела солдат ВСУ сослуживцами

Задержанные по подозрению в убийстве четверых сослуживцев солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали правоохранителям о причинах совершенного преступления. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в военном гарнизоне Мариуполя.

По словам задержанных, на преступление их толкнули издевательства «в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе» с их стороны. В военном гарнизоне пообещали установить, как дело было на самом деле, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что солдаты 36-й бригады морской пехоты ВМС ВС Украины, дислоцирующейся под Донбассом, были убиты во время сна с контрольными выстрелами в голову своими сослуживцами 14 февраля «на почве неуставных отношений прохождения военной службы». После совершения преступления злоумышленники пытались поджечь помещение, чтобы скрыть следы содеянного.