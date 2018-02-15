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Прокуратура Украины подтвердила убийство четырех военных сослуживцами

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Двое военных ВСУ Украины задержаны по подозрению в убийстве сослуживцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Украины Андрей Лысенко.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Широкино. Были убиты четверо пехотинцев воинской части А-2802, которая базируется в Донецкой области. После «основательного исследования полученных доказательств» правоохранители установили причастность к убийству военнослужащих их сослуживцев. В ходе допросов они признались в содеянном и заявили, что преступление было совершено «на почве неуставных отношений прохождения военной службы». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым в убийстве меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает RNS, в доме, где временно проживали погибшие и где были найдены их тела, были обнаружены признаки сокрытия преступления — поджога и закладки взрывчатки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что четверо морских пехотинцев украинской армии были убиты в зоне проведения «Антитеррористической операции» в Донбассе. К расстрелу оказались причастны сослуживцы погибших.  

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