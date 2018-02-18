Прямой эфир

Ученые нашли под картиной Пикассо пейзаж другого художника

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые технологии помогли ученым найти под картиной Пабло Пикассо «Нищенка, сидящая на корточках» перевернутый вверх ногами пейзаж неизвестного художника. Об этом сообщает журнал Science.

Факт написания Пикассо картины поверх другой стал известен еще в 1992 году, но выяснить, что именно было изображено до шедевра испанского и французского художника, удалось лишь сейчас с помощью рентгенофлуоресцентного анализа, сообщает «РИА Новости».

Изначально на холсте неизвестный художник из Барселоны нарисовал горы, а затем Пикассо нарисовал поверх них «Нищенку». Причем, перевернув полотно, он использовал контур горы в качестве очертания спины женщины. Также известно, что изначально на холсте женщина была изображена с хлебом в руке, но затем Пабло Пикассо передумал и спрятал все элементы под одеянием.

Проводил исследование ученый Марк Уолтон из Северо-Западного университета в Иллинойсе (США). По его мнению, открытие позволяет лучше узнать художника, понять, как именно он принимал решения, и проследить за процессом работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стрит-арт художник Бэнкси попал на видео
Утерянное полотно Рембрандта чуть не продали за $800

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017