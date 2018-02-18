Ученые нашли под картиной Пикассо пейзаж другого художника

Новые технологии помогли ученым найти под картиной Пабло Пикассо «Нищенка, сидящая на корточках» перевернутый вверх ногами пейзаж неизвестного художника. Об этом сообщает журнал Science.

Факт написания Пикассо картины поверх другой стал известен еще в 1992 году, но выяснить, что именно было изображено до шедевра испанского и французского художника, удалось лишь сейчас с помощью рентгенофлуоресцентного анализа, сообщает «РИА Новости».

Изначально на холсте неизвестный художник из Барселоны нарисовал горы, а затем Пикассо нарисовал поверх них «Нищенку». Причем, перевернув полотно, он использовал контур горы в качестве очертания спины женщины. Также известно, что изначально на холсте женщина была изображена с хлебом в руке, но затем Пабло Пикассо передумал и спрятал все элементы под одеянием.

Проводил исследование ученый Марк Уолтон из Северо-Западного университета в Иллинойсе (США). По его мнению, открытие позволяет лучше узнать художника, понять, как именно он принимал решения, и проследить за процессом работы.