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В Болонье шесть человек пострадали при разгоне антифашистского митинга

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Фото: Global Look Press/Brancolini/Fotogramma/Ropi
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В Болонье в результате столкновений между участниками антифашистского митинга и сотрудниками полиции пострадали шесть человек.

Люди собрались на одной из центральных площадей итальянского города в субботу, 17 февраля, чтобы не допустить манифестации крайне правой партии Forza Nuova ("Новая сила"). Активисты растянули баннер и выкрикивали антифашистские лозунги.

Через некоторое время стражи порядка силой начали вытеснять их на соседние улицы, что привело к столкновениям, пишет газета la Repubblica.

Год назад между антифашистами, большинство из которых были студенты Болонского университета, и полицией также произошли столкновения, неутихавшие несколько дней.

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