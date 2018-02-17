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Во Франции произошел взрыв на заводе по производству масла

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Фото: РЕН ТВ
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Взрыв на заводе по производству масла произошел во Франции. В результате погиб один человек, еще 11 пропали без вести, передает радиостанция France Info.

По ее данным, инцидент произошел в субботу в городе Дьеп. Очевидцы сообщили о взрыве в промышленной зоне, который произошел после технических работ. После этого на предприятии начался пожар.

В настоящее время на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Выясняются обстоятельства случившегося.

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