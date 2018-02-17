Журналисты застряли в пробках из-за визита президента Южной Кореи на ОИ

Сотни журналистов застряли в пробках и опоздали на соревнования по лыжным гонкам и женскому скелетону на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Причиной тому стал визит президента Южной Корею Мун Чжэ Ина в главный пресс-центр Олимпийских игр, передает ТАСС.

Из-за приезда главы государства на территории пресс-центра усилили меры безопасности. По прибытии в пресс-центр Мун Чжэ Ин ознакомился с условиями работы журналистов и ответил на несколько вопросов различных представителей СМИ.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Мун Чжэ Ина в ближайшее время посетить Пхеньян и провести там двусторонний саммит.