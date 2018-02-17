Российский космонавт Шкаплеров сфотографировал Аральское море с орбиты

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимок Аральского моря с земной орбиты. Шкаплеров выразил сожаление, что уровень водоема стал катастрофически низким.

«До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок», — написал Шкаплеров в Instagram.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey) Фев 16, 2018 в 7:25 PST

До 1960-х годов ХХ века Арал считался четвертым по величине в мире. Позже уровень моря стал быстро снижаться, в том числе и вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения.