В МГИМО пройдет фотовыставка «Дикий мир без дикарей»

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) проведет выставку фотографий дикой природы.

Автором работ является один из победителей фотоконкурса «Золотая черепаха», литовский фотограф Викторас Дубинскас.

Экспозиция «Дикий мир без дикарей» представляет собой 50 фотографий, ранее появлявшихся в ведущих мировых СМИ.

Выставка направлена на привлечение внимания к проблеме сохранения природы и другим вопросам экологии.

Торжественное открытие состоится 17 февраля. Ожидается, что мероприятие посетят члены правительства РФ. Экспозиция будет доступна для всех желающих с 18 по 28 февраля. Вход свободный.