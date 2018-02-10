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Крупнейший в мире показ модной одежды для домашних животных прошел в Нью-Йорке

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Тренажеры, фотосессии, роскошный отель — всё как положено у настоящих супермоделей. Эти гламурные очаровашки готовят свои пушистые фигуры к шоу мирового класса. В Нью-Йорке — 142-я выставка Вестминстерского кинологического клуба. Но если здесь важна природная красота собак, то на другом шоу встречают по одежке! 

Высокая мода на грани фантастики, наряды — более чем необычные. New York Pet Fashion Show — крупнейший в мире показ для домашних животных. Зверушки и их владельцы прошли по подиуму в костюмах в стиле кантри. Спорный вопрос, кто выглядел при этом ярче. Звездой показа стал очень важный ковбойский петушок. 

 

 

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