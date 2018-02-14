Российский космонавт на МКС проголосует с орбиты

«Роскосмос» и ЦУП разрабатывают технологию голосования с околоземной орбиты. На момент президентских выборов на борту МСК будет находиться российский космонавт Антон Шкаплеров.

«Организуем так, чтобы Антон Шкаплеров, который будет находиться на орбите, смог участвовать в президентской кампании, в выборах. Мы обязательно это сделаем», — пообещал гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Агентство 14 февраля подписало договор с ЦИК. Комаров уточнил, что на день выборов около 8 тыс. сотрудников «Роскосмоса» будут находиться в служебных поездках.

Глава ЦИК Элла Панфилова в свою очередь сообщила, что на Байконуре организуют специальный участок для голосования. Центризбирком «принимает дополнительные меры, чтобы максимально удовлетворить все потребности сотрудников в праве проголосовать», приводит «РИА Новости» ее слова.

Как писал iz.ru, около 217 тыс. избирателей подали заявления о намерении проголосовать по месту пребывания.