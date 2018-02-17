Китай начал поставки яблок в Россию

Китай впервые начал поставлять в Россию яблоки. 16 февраля открылся сухопутный торговый маршрут из города Линьи (восточная провинция Шаньдун) — уже отправлена первая партия в 26 т.

«Раньше мы не имели возможности экспортировать свою продукцию в РФ. После открытия железнодорожного маршрута мы надеемся выйти на высокий уровень поставок», — заявил представитель компании-поставщика Yiyuan Country Чжан Шаньцюань.

Он объяснил, что морской маршрут более дорог по логистике и занял бы много времени.

В планах компании ежегодно поставлять в РФ 30 тыс. т яблок, уточняет ТАСС.

Напомним, до 2014 года яблоки на российский рынок поставлялись из Польши. После того как Варшава поддержала антироссийские санкции, эти поставки попали под ответное продовольственное эмбарго.

Как писал портал iz.ru, в последнем варианте Доктрины продовольственной безопасности России установлена целевая доля для отечественных овощей на внутреннем рынке — не менее 90%, а фруктов и ягод — не менее 70%.