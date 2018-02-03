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Мороженое из Вологды начнут поставлять в Китай

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Мороженое и фруктовый сорбет, произведенные в Вологде, начнут поставлять в Китай. В общей сложности в рамках постоянного сотрудничества в КНР отправят порядка 64 т российской продукции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В частности, планируется осуществлять поставки продукции, изготовленной компанией «Вологодское мороженое». Кроме того, у РФ появится еще один торговый партнер — Германия, сообщила управляющий предприятием Елена Яковлева. Она отметила, что для оптимизации процесса поставок продукции на предприятии заработал новый склад низких температур общей площадью 720 кв. м, оборудованный зарубежными холодильниками.

Ранее портал iz.ru сообщал, что поставки мороженого из Алтайского края в Китай по итогам 2016 года увеличились в 30 раз.

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