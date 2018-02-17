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Галицкий заплатит НДФЛ с продажи акций «Магнита»

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий заплатит налог на доходы физических лиц с продажи блокпакета 29,1 процента акций госбанку ВТБ. Об этом говорится в сообщении «Магнита».

Налоги от сделки Галицкого с ВТБ пойдут в бюджет Краснодарского края и города Краснодара. Сообщается, что он заплатит стандартный налог НДФЛ 13%, из которого 15% пойдут в местный бюджет, а 85% — в региональный, сообщает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал о том, что переговоры сторон о продаже пакета акций «Магнита» велись на протяжении полугода.

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