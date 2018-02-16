Участники инвестфорума в Сочи подписали соглашения почти на 800 млрд рублей

Более 500 инвестиционных соглашений на общую сумму в 794 млрд рублей подписали участники Российского инвестиционного форума в Сочи.

На площадках форума состоялось 55 мероприятий по направлениям развития бизнеса в регионах, улучшения качества жизни и совершенствования регионального управления.

«Участники обсудили вопросы новой региональной политики и бизнеса, результаты создания инновационных кластеров и улучшение качества жизни, цифровой экономики, финансирования инфраструктурных проектов, проектное управление», — отметили организаторы форума.