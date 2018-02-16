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Манчини прокомментировал слухи о предложении возглавить сборную Италии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал слухи о том, что ему может поступить предложение возглавить сборную Италии по футболу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», журналисты встретили Манчини соответствующим вопросом в аэропорту Рима.

«У меня контракт с «Зенитом», как я могу возглавить сборную? Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы исправить вчерашний результат», — заявил Манчини.

Напомним, ранее стало известно, что Роберто Манчини могут предложить возглавить сборную Италии.

Напомним, ранее австралийские СМИ сообщали, что Роберто Манчини может стать наставником сборной Австралии на время чемпионата мира по футболу в России.

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года после отставки с поста тренера Мирчи Луческу. Соглашение с Манчини рассчитано на три года с возможностью продления на два года.

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