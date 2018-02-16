«Зенит» проиграл «Селтику» в матче 1/16 Лиги Европы

Футболисты петербургского «Зенита» уступили шотландскому «Селтику» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

Прошедшая в Глазго встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Каллум Макгрегор на 78-й минуте встречи, сообщает «Спорт Экспресс».

За «Зенит» в этом матче дебютировал новичок Антон Заболотный. Ответная встреча между «Зенитом» и «Селтиком» пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее в четверг в 1/16 Лиги Европы были сыграны также матчи «Спартак»–«Атлетик» и «Локомотив»–«Ницца». Красно-белые уступили испанцам со счетом 3:1, железнодорожники обыграли футболистов французского клуба со счетом 3:2.

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