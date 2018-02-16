Прямой эфир

«Зенит» проиграл «Селтику» в матче 1/16 Лиги Европы

0
Фото: ТАСС/ФК «Зенит»/Вячеслав Евдокимов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты петербургского «Зенита» уступили шотландскому «Селтику» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

Прошедшая в Глазго встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Каллум Макгрегор на 78-й минуте встречи, сообщает «Спорт Экспресс».

За «Зенит» в этом матче дебютировал новичок Антон Заболотный. Ответная встреча между «Зенитом» и «Селтиком» пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее в четверг в 1/16 Лиги Европы были сыграны также матчи «Спартак»–«Атлетик» и «Локомотив»–«Ницца». Красно-белые уступили испанцам со счетом 3:1, железнодорожники обыграли футболистов французского клуба со счетом 3:2.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болельщики «Спартака» устроили перформанс перед матчем с «Атлетиком»
Митчелл Дональд: «Акинфеев спас матч для ЦСКА»
Капитан «Црвены Звезды» — об игре в Лиге Европы с армейским клубом, шансах своей команды в ответной игре и дружбе со звездой «Спартака» Квинси Промесом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017