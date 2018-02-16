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Жителей Подмосковья будут штрафовать за нераздельный сбор мусора

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Подмосковные власти планируют ввести штрафы за нераздельный сбор мусора. Об этом заявил глава регионального минэкологии Александр Коган на пресс-конференции в пятницу.

Штрафы коснуться не только организаций, но и частных лиц. Коган отметил, что соответствующие поправки в областной КоАП будут вноситься в I квартале. Согласно нововведениям, с 2019 года вступит в силу ответственность за нераздельный сбор отходов. Он добавил, что к тому моменту будет создана инфраструктура, а также определен порядок раздельного сбора мусора, сообщает НСН со ссылкой на портал «Подмосковье сегодня».

Размер штрафа в настоящее время не определен, однако звучат предложения штрафовать физических лиц на 5 тыс. рублей, а юридических — на 250 тыс. рублей за однократное нарушение. Как сообщает телеканал «360», следить и фиксировать нарушения будут инспекторы Госадмтехнадзора или специалисты из муниципалитетов. Глава министерства экологии Подмосковья также отметил, что после запуска раздельного сбора мусора объем отходов может сократиться на 30%. В настоящее время 97% отходов захоранивается.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минпромторг оценил создание в РФ отрасли переработки мусора в 5 трлн рублей.

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