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Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Для того чтобы в России заработала система раздельного сбора мусора, нужна соответствующая инфраструктура, заявил глава Минприроды Сергей Донской.

«Нужна в первую очередь инфраструктура по вывозу и дальнейшей переработке раздельно собранного мусора. Понятно, что люди, положив в контейнер пачку газет, ожидают, что она попадет на переработку и дальше из нее будут вторично производить бумагу. Если цепочка рвется, система раздельного сбора не выстраивается», — приводит его слова РБК.

Донской рассказал, что власти РФ рассматривают возможность создания механизма, по которому физлица, которые разделяют мусор, могут платить меньше за его вывоз, если будет принят соответствующий закон. Отслеживать сбор отходов предлагается с помощью камер видеонаблюдения.

Кроме того, чиновник не исключил вариант, что для выполнения норм мусоропроводы в домах придется просто заварить.

31 декабря президент Владимир Путин подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России. Документ устанавливает новые требования к свалкам, а главное — запрещает властям принимать решение по их размещению. Кроме того, в акте содержатся меры по стимулированию россиян к раздельному сбору мусора.

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