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СК изучает запись тренировки с гибелью 11-летнего мальчика в Ельце

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СУ СКР по Липецкой области продолжает расследование дела о гибели 11-летнего мальчика на тренировке в спортивной школе в городе Ельце. Сейчас следователи изучают видеозапись с камер наблюдения.

От администрации школы были получены должностные инструкции тренера, приказ о его приеме на работу и расписание занятий. Изымаются журналы учета групповых занятий. Ранее на станции сокрой помощи был изъят диск с записью разговора о вызове медиков на место происшествия.

Тем временем мать погибшего рассказала журналистам, что трагедию можно объяснить тем, что детям не хватило места для отработки ударов по воротам. По словам женщины, на одной площадке часто работают по 2–3 тренера.

«Здесь халатность всех», — цитирует женщину GOROD48.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что на хоккейной тренировке погиб 11-летний мальчик. В его шею попала шайба.

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