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11-летний школьник погиб на хоккейной тренировке в Липецкой области

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Мальчик скончался во время тренировки по хоккею в ледовом дворце в Ельце Липецкой области. В шею мальчику попала шайба.

Смертельную травму ребенок получил на тренировке с ребятами 2003 года рождения. Во время занятия подростки совершали броски по воротам. Когда упражнение закончилось, 11-летний мальчик пошел собирать шайбы. В этот момент один из старшей группы еще раз бросил по воротам. Шайба угодила школьнику в шейный позвонок.

Ребенок скончался практически мгновенно, сообщает GOROD48. По факту произошедшего следователи уже начали проверку.

Известно, что это не первый случай смерти детей во время спортивных занятий в Ельце. В мае 2017 года 15-летний подросток скончался на тренировке по кикбоксингу.

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