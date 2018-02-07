Шкаф упал на пятилетнюю девочку в Оренбургской области

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с пятилетним ребенком, на которого упал шкаф-купе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел в городе Орске Оренбургской области. Девочка госпитализирована с переломом бедра. Мать ребенка утверждает, что это произошло случайно. По предварительным данным, мебель не была закреплена, всё произошло в считаные секунды, и взрослые просто не успели среагировать, сообщает РИА «Оренбуржье».

Подобный инцидент произошел в октябре 2017 года в Астраханской области. Там на трехлетнего мальчика упал телевизор старого образца. По предварительным данным, во время игры ребенок повис на открытой дверце комода, на котором стояла техника. Мальчик погиб.

В конце мая портал iz.ru сообщал о том, что шкаф насмерть придавил годовалого ребенка в подмосковном Зеленограде.