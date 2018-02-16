Данные со второго самописца Ан-148 подтвердили выводы экспертов

Эксперты МАК расшифровали записи речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148.

Полученная информация подкрепила выводы, сделанные после анализа данных с первого, параметрического, черного ящика, сообщается на сайте МАК.

Напомним, в подмосковном Жуковском проведут испытательный полет, который будет имитировать взлет разбившегося пассажирского самолета Ан-148.

Как писал iz.ru, причиной гибели Ан-148 мог стать сбой в системе воздушных сигналов и, как следствие, потеря ориентации в пространстве. Комиссия МАК установила, что у самолета был выключен обогрев всех трех приемников полного давления, которые отвечают за определение скорости воздушного судна.

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