«Уход от дотаций — наша стратегическая задача»

Необходимо оперативно подготовить предложения по изменению законодательства о распределении полномочий между федеральным центром и регионами. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на встрече с главами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Дискуссии была посвящена перспективам межбюджетных отношений, стратегии пространственного развития и снятию инфраструктурных ограничений.

По словам премьер-министра, по итогам беседы он подготовит соответствующие правительственные поручения.

— Надо ускориться и максимально быстро закончить анализ этих федеральных мандатов, — отметил Дмитрий Медведев на встрече с главами российских регионов. — Последние несколько десятилетий мы только и занимаемся переупаковкой этих самых полномочий и пока не пришли к какой-то оптимальной модели, если она, конечно, достижима.

Участники встречи также обсудили реструктуризацию долгов по полученным регионами кредитам. В прошлом году такая процедура была проведена для 73 субъектов федерации. Там, где долговая нагрузка наиболее чувствительная, срок возврата заемных средств продлен до 7 лет, в некоторых случаях — до 12 лет.

— В результате только на этот год эффект от реструктуризации составит около 240 млрд рублей. Для регионов это серьезный финансовый ресурс, — напомнил Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, в последнее время финансовое положение субъектов федерации улучшилось, количество регионов с профицитным бюджетом увеличилось, а с дефицитным — снизилось. Тем не менее долговая нагрузка всё еще остается существенной.

— Для решения этой проблемы мы в предыдущие годы предоставили регионам бюджетные кредиты. За последние три года, напомню, их общий объем превысил 1 трлн рублей, — сказал премьер.

Дмитрий Медведе напомнил, что с нынешнего года субъектам РФ будут возвращать прирост налога на прибыль организаций. Для этого в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрено почти 37 млрд рублей.

— Деньги станут не только своеобразной премией регионам за хорошую работу, но и помогут компенсировать возможное уменьшение дотаций из федерального бюджета. Я знаю, что есть мнения у некоторых наших коллег — руководителей регионов, что эффективная работа может в ряде случаев приводить к сокращению финансовой поддержки. Такие подходы небезосновательны. Хочу лишь напомнить, что развитие собственного потенциала, уход от дотаций — это наша с вами общая стратегическая задача, — заявил глава правительства.

Недавно Минфин опубликовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета в первом месяце нынешнего года. За счет 12-процентного роста нефтегазовых доходов удалось получить профицит в 189,3 млрд рублей — это соответствует 2,8% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов на встрече Дмитрия Медведева с руководителями регионов также говорил об улучшении экономической ситуации на местах.

— Мы стояли на пороге долгового кризиса субъектов РФ еще два года назад, когда долги росли, дефицит зашкаливал и многие регионы, по сути дела, оказались в долговой яме. За прошлый год этот вопрос решен, — отметил министр.

По оценкам Минэкономразвития, при сохранении текущих цен на нефть профицит бюджета в 2018 году может составить 1,2% ВВП.