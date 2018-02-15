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Психологи назвали необходимую для эмоционального равновесия сумму денег

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Американские психологи университетов Виргинии и Пердью пришли к выводу, что для эмоционального равновесия человеку необходимо получать в среднем $60–75 тыс. в год. Об этом сообщает MarketWatch.

Эксперты установили, что для полного удовлетворения жизнью в год человек должен зарабатывать порядка $95 тыс. в год. Такое исследование было проведено по результатам анализа данных всемирного рейтинга консалтинговой компании Gallup для 1,7 млн людей в 164 странах мира. В ходе исследования специалисты сравнили уровень заработка с уровнем удовлетворенностью жизни, передает «Газета.ру».

Ранее эксперты центра Superjob установили, что для счастья россиянам необходим ежемесячный доход в 184 тыс. рублей.

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