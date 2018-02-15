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Женская сборная РФ по хоккею проиграла все три матча группового этапа ОИ

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Женская сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии со счетом 1:5, потерпев таким образом третье поражение в групповом этапе соревнований на Олимпийских играх.

Российская команда находится на последней строчке в турнирной таблице группы А и сыграет в четвертьфинале соревнований с лидером группы В — Швейцарией. 

Как сообщал портал iz.ru, ранее российская сборная по женскому хоккею проиграла командам США и Канады. Обе встречи завершились со счетом 0:5. 

Зимние Олимпийские игры проходят в настоящее время в южнокорейском Пхёнчхане. Подробная информация о ходе соревнований доступна в сюжете портала iz.ru. 

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