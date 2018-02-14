Сборная единой Кореи проиграла Японии в групповом турнире ОИ-2018

Объединенная женская сборная Кореи по хоккею проиграла команде из Японии в матче группового турнира Олимпиады-2018. Встреча завершилась со счетом 1:4.

Победительницы дважды отличились в первом периоде, однако в следующем их соперницам все же удалось забить шайбу. Позднее разрыв в счете увеличился.

До этой игры объединенная сборная представительниц Южной Кореи и КНДР потерпела поражение в матчах против команд из Швейцарии и Швеции с общим счетом 0:16, пишет газета «Спорт-Экспресс».