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Чистяков: поражения с общим счетом 0:10 — это не удар для хоккеисток РФ

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Главный тренер женской сборной РФ по хоккею прокомментировал очередное поражение своих подопечных против хоккеисток США на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По его словам, российские хоккеистки допускают ошибки в обороне и им не хватает концентрации.

«Сопротивлялись как могли, но американки тем не менее продавили. Счет 0:10 по итогам двух матчей — это не удар. Если провести параллель с предыдущими годами, то раньше было 0:10 в одной игре, таких счетов сейчас уже нет. Да, пропускаем много, но видно, что девчонки сражаются и прогрессируют», — приводит слова наставника российских хоккеисток ТАСС.

Женская сборная России по хоккею проиграла в двух стартовых матчах турнира против канадок и американок с одинаковым счетом 0:5. В заключительном матче группового этапа российские хоккеистки встретятся со сборной Финляндии.

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