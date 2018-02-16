Группа Deep Purple планирует выпустить новый альбом

Легендарная британская группа Deep Purple выпустит еще один альбом. Об этом в интервью порталу iz.ru сообщил бас-гитарист коллектива Роджер Гловер.

«На самом деле, я думаю, что у нас выйдет еще один альбом. Формально мы его еще не начали планировать, но я бы очень хотел его сделать. Дело в том, что работа над последними двумя альбомами была просто фантастической. И особенно великолепен был Боб Эзрин <продюсер альбомов Now what?! и Infinite — iz.ru>. Это именно он сейчас настаивает на том, чтобы мы записали еще один. Ему очень нравится с нами работать, так что, я думаю, это скоро случится. Но я не могу говорить точно», — заявил Гловер.

В мае 2018-го Deep Purple выступят в Москве в рамках своего прощального тура The Long Goodbye.

Полностью интервью Роджера Гловера читайте в материале «Самая важная штука — это кто ты здесь и сейчас».