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Премьер Австралии официально запретит министрам секс с сотрудниками

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Премьер-министр правительства Австралии Малколм Тернбулл намерен официально запретить министрам вступать в интимные отношения с сотрудниками аппарата кабмина.

Этот запрет будет зафиксирован в «правилах поведения членов австралийского правительства». Документ запрещает главам госведомств сексуальные отношения на работе «независимо от того, состоят они в браке или нет» и напоминает о «высоких ожиданиях населения» от деятельности правительства.

Такое бюрократическое решение принято после скандала с вице-премьером Барнаби Джойсом, поясняет Associated Press.

Многодетный чиновник за год до собственной серебряной свадьбы «сделал ребенка» сотруднице своего аппарата Викки Кэмпион. По мнению премьера, его зам принес страдания и боль как своей жене и детям, так и самой Кэмпион.

Как писал iz.ru, в Канаде министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Кент Хейр покинул пост после обвинений в сексуальных домогательствах. На увольнении подчиненного настоял премьер Джастин Трюдо.

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