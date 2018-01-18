В ООН создано спецподразделение по харассменту

Решением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в структуре организации создано специальное подразделение, которое займется противодействием сексуальным домогательствам внутри самой ООН.

ООН «попытается усилить эффективность расследования соответствующих сообщений и поддержать жертв» харассмента, сообщили в организации.

Такое решение связано с масштабным расследованием The Guardian. Газета опросила бывших и действующих сотрудниц ООН по всему миру и получила значительное число жалоб о сексуальном притеснении.

Женщины жаловалось инкогнито, поскольку либо не верили в эффективность расследования, либо опасались последствий для карьеры.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мир охватила волна громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. История началась в США, где десятки женщин, главным образом медийные персоны, стали признаваться в случаях насилия над собой.