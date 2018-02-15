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Голикова: маткапитал необходимо предоставлять всем россиянам

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Фото: ТАСС/Татьяна Голикова
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Материнский капитал необходимо предоставлять всем гражданам России, независимо от уровня их дохода, поскольку он призван решить проблему демографии, а не бедности в России. Такое заявление в кулуарах инвестиционного форума в Сочи сделала глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

«Я считаю, что в сегодняшних условиях материнский капитал чрезвычайно важно предоставлять всем, независимо от дохода. И здесь, наверное, мы с Минфином расходимся. Потому что, я считаю, что этот институт призван решить демографическую проблему, а не проблему бедности», — приводит слова Голиковой РИА «Новости».

Глава Счетной палаты отметила, что по итогам 2017 года рождаемость в России снизилась почти на 10,7% по отношению к уровню 2016 года.

«Это очень серьезно, и мы не должны допускать этой ситуации», — подчеркнула Голикова.

Ранее Минфин РФ выступил с инициативой при дальнейшем продлении программы маткапитала сделать его адресным, предоставляя поддержку только малоимущим семьям.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление программы материнского капитала до конца 2021 года. Маткапитал выплачивается за рождение второго и последующих детей. Он был введен в России в 2007 году, тогда сумма выплаты составляла 250 тыс. рублей. Сейчас сумма составляет 453 тыс. рублей, а в 2020 году запланирована индексация суммы до 471 тыс. рублей.

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