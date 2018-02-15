Amazon вошла в тройку самых дорогих компаний мира

Компания Amazon.com Inc. впервые вышла на третью позицию в мировом рейтинге по капитализации. После повышения 14 апреля цен на ее акции, общая стоимость фирмы составила $702,5 млрд.

Первые две позиции в рейтинге сохранились за Apple (почти $850 млрд) и Alphabet ($744,7 млрд).

За последний год капитализация Amazon выросла на 73%. Благодаря этому ее основатель и глава Джефф Безос вышел на вершину списка самых богатых людей планеты.

В октябре прошлого года он обошел долговременного лидера — главу Microsoft Билла Гейтса. Состояние Безоса оценивается в $120 млрд, уточняет «Интерфакс».

Amazon.com Inc. — крупнейшая в мире компания по продажам товаров и услуг в интернете. Штаб-квартира расположена в Сиэтле (штат Вашингтон).