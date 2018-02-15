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Тульская область получила награду за проект «Народный бюджет»

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Региональный проект «Народный бюджет» получил высокую оценку на Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи.

Делегацию Тульской области на форуме возглавляет губернатор Алексей Дюмин. Представители региона приняли участие в обсуждении лучших практик социально-экономического развития. На встрече состоялось награждение конкурса лучших проектов. Награды вручал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Тульскую область отметили за реализацию регионального проекта «Народный бюджет», сообщает ИА «Тульские новости». 

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