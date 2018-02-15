Тульская область получила награду за проект «Народный бюджет»
Региональный проект «Народный бюджет» получил высокую оценку на Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи.
Делегацию Тульской области на форуме возглавляет губернатор Алексей Дюмин. Представители региона приняли участие в обсуждении лучших практик социально-экономического развития. На встрече состоялось награждение конкурса лучших проектов. Награды вручал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.
Тульскую область отметили за реализацию регионального проекта «Народный бюджет», сообщает ИА «Тульские новости».