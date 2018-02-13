Единая охранная зона появится в историческом центре Тулы

Власти Тулы подготовили проект единой охранной зоны, которая должна появиться в историческом центре города. Сейчас проект находится на рассмотрении Министерства культуры РФ. Ожидается, что документ будет принят до конца года. Тогда же охранная зона и начнет действовать.

Такие данные озвучил начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий. По его словам, в объединенную зону будут включены более 500 объектов культурного наследия. Это позволит обеспечить их сохранность в исторической среде, а также соблюсти порядок реконструкции существующей застройки и нового строительства, передает ИА «Тульские новости».

В конце января в центре Тулы были обнаружены некие сооружения из бревен, которые могут быть остатками линии обороны. Археологи не исключают, что эти сооружения были возведены вокруг стены, окружающей кремль. Предположительно этим находкам около 300 лет.

А в конце 2017 года там же нашли археологические объекты XVIII-XIX веков. Кроме того, в центре города во время изыскательных работ специалисты нашли остатки необычных строений. Предположительно, это бывшие торговые ряды.