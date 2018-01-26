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Остатки линии обороны обнаружены в центре Тулы

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Некие сооружения из бревен, которые могут быть остатками линии обороны, найдены в центре Тулы. Их обнаружили ремонтники рядом с подземным переходом на улице Металлистов. Они сразу же вызвали на место археологов.

Как сообщает ИА «Тульские новости», специалисты предположили, что эти сооружения были возведены вокруг стены, окружающей кремль. Укрепления из бревен должны были задержать неприятеля на подступах к кремлю. Предположительно этим находкам около 300 лет.

В конце 2017 года на той же улице Металлистов были обнаружены археологические объекты XVIII–XIX веков. Это фрагменты торговых рядов, древние изразцы и кожаные изделия.

Кроме того, во время изыскательных работ, проводившихся напротив здания банка в центре Тулы, были найдены остатки необычных строений. Археологи предполагают, что это бывшие торговые ряды.

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