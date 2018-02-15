В Петербурге ограбили сотрудницу генконсульства США

В Петербурге ограбили сотрудницу визового отдела генконсульства США.

Неизвестный ранним утром 14 февраля на улице Полярников разбил стекло в её автомашине Mini Cooper и похитил из салона сумку с документами и личными вещами.

Пропали три паспорта: российские общегражданский и заграничный, а также американский. В сумке находились два мобильных телефона, служебное удостоверение и 26 тыс. рублей наличными.

Пострадавшая обратилась в полицию. 53-летняя женщина оценила общий ущерб в 191 тыс. рублей.

Возбуждено дело по статье «Грабеж», уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.