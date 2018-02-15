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СК изучит обстоятельства смерти не дождавшейся врачей женщины

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет (СК) начал проверку обстоятельств смерти в одной из больниц Москвы пациентки, не дождавшейся помощи врачей.

«Организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения по ст. 124 УК РФ («Неоказание помощи больному»)», — заявила представитель Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

По данным СМИ, накануне в одну из московских больниц была доставлена женщина в тяжелом состоянии. Длительное время она ждала своей очереди в кабинет врача и скончалась от кровотечения.

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