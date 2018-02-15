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«Энергия» предсказала потерю РФ монополии на пилотируемую космонавтику

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
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Создание американскими компаниями пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X) ведет к потере Россией позиции монополиста в пилотируемой космонавтике, считают в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». 

В этой связи специалисты ждут роста конкуренции в доставке экипажей на орбиту.

Подобная ситуация уже сложилась в грузовом космическом транспорте. В 2012 году NASA начало использовать для доставки на МКС грузовики Dragon, а с 2013-го — корабли Cygnus. Как следствие, заказы на перевозку российскими «Прогрессами» сократились.

Россия является единственной страной мира, предлагающей коммерческие пилотируемые ракеты-носители. Статус монополиста в этой сфере она обрела после закрытия американской программы «шаттлов» в 2011 году, отмечается в аналитическом отчете «Энергии» за четвертый квартал 2017 года.

NASA планирует начать эксплуатацию Starliner и Crew Dragon в 2019 году, уточняется в документе. Стабильный спрос на «Союзы» и «Прогрессы» сохранится на ближайшую перспективу, что вызвано долгосрочными контрактами России по доставке людей и грузов на МКС.

Как писал iz.ru, первый полет перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2022 год.

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