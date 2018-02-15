Прямой эфир

ЦИК ответил на жалобу Собчак на Путина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оснований для запрета на участие Владимира Путина в выборах президента России нет. С таким заявлением выступил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила, что подала официальное заявление в Верховный суд с жалобой на участие действующего главы государства в выборах.

В качестве причины она указала тот факт, что Путин занимал эту должность уже два срока подряд.

«Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича (Путина) нет», — приводит «Интерфакс» слова Булаева.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, в избирательном бюллетене будет 8 фамилий кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 80% россиян готовы прийти на выборы 18 марта
Выборы-2018 посетят более тысячи иностранных наблюдателей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017