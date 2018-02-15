ЦИК ответил на жалобу Собчак на Путина

Оснований для запрета на участие Владимира Путина в выборах президента России нет. С таким заявлением выступил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила, что подала официальное заявление в Верховный суд с жалобой на участие действующего главы государства в выборах.

В качестве причины она указала тот факт, что Путин занимал эту должность уже два срока подряд.

«Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича (Путина) нет», — приводит «Интерфакс» слова Булаева.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, в избирательном бюллетене будет 8 фамилий кандидатов.