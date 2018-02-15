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Сервис Центробанка по передаче финансовых отчетов заработает в ЕАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сервис по передаче финансовых отчетов (СПФС) — аналог SWIFT, созданный Центробанком, — заработает в банках и компаниях из стран ЕАЭС. Об этом «Известиям» рассказали источник в ЦБ и банкиры, знакомые с проектом.

Сообщается, что подключение зарубежных банков и компания в СПФС не только повысит безопасность переводов внутри Евразийского экономического союза, но и снизит зависимость от западных систем, которые депутаты Европарламента угрожали отключить России.

В Центробанке подтвердили, что развитие СПФС является одним из приоритетных направлений деятельности Банка России. На данный момент прорабатываются механизмы, которые помогут банкам и клиентам проводить трансграничные операции на пространстве ЕАЭС.

Директор расчетного центра Бинбанка Татьяна Бережнова прокомментировала «Известиям», что участие компаний и кредитных организаций из ЕАЭС в российском проекте поможет увеличить интерес к сервису. Также она добавила, что наш аналог ничуть не уступает SWIFT по безопасности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Российский аналог SWIFT идет за рубеж

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