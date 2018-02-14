Трамп выразил осуждение домашнего насилия любого рода

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в среду, 14 февраля, что осуждает домашнее насилие любого рода, сообщает «РИА Новости».

Заявление на данную тему президент сделал на фоне скандала вокруг отставки экс-главы секретариата Белого дома Роба Портера, который ушел в отставку после того, как две бывшие жены обвинили его в рукоприкладстве и оскорблениях. Статью с цитатами женщин опубликовала британская газета Daily Mail.

Также в комитете по надзору палаты представителей конгресса США заявили, что начали расследование о приеме Портера на работу. На фоне произошедшего в администрации разгорелся скандал, так как СМИ сообщили о том, что глава аппарата Белого дома Джон Келли и директор по коммуникациям Хоуп Хикс знали об обвинениях в адрес бывшего главы секретариата.

На данный момент некоторые СМИ предполагают, что Джон Келли готов также покинуть свой пост из-за событий вокруг Роба Портера и обвинений в бездействии.