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Трамп пожелал всего хорошего обвиненному в бытовом насилии сотруднику Белого дома

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп пожелал всего наилучшего сотруднику Белого дома Роберту Портеру, ушедшему в отставку после обвинений в бытовом насилии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы желаем ему всего наилучшего, он усердно работал. Мы недавно узнали об этом (обвинениях в бытовом насилии. — iz.ru) и были очень удивлены, однако определенно мы желаем ему всего наилучшего, сейчас он переживает непростое время», –– сказал Трамп.

Также он выразил уверенность, что Портера впереди ждет прекрасная карьера.

«У него впереди прекрасная карьера, однако было грустно услышать такое, да и ему сейчас, определенно, очень грустно», –– добавил Трамп.

Ранее экс-секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера обвинили в бытовом насилии две его бывшие жены. При этом сам чиновник заверяет, что не виновен.

«Как вы знаете, он говорит, что невиновен. Вчера он с уверенностью сказал, что невиновен, так что вам стоит поговорить с ним об этом», –– добавил Трамп.

3 февраля портал iz.ru сообщил, что главе Национального олимпийского комитета (НОК) США Скотту Блэкмуну грозит отставка из-за разгоревшегося скандала с домогательствами.

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