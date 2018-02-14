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Детсад проверяют в Свердловской области из-за травмы глаза ребенка

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Трехлетнему мальчику потребовалась операция из-за травмы глаза, которую он получил в детском саду в Свердловской области. Следственный комитет возбудил уголовные дела и проверяет персонал учреждения.

По данным следствия, мальчик налетел на дверь, возвращаясь в детском саду города Березовского с лечебной физкультуры. Сотрудники не стали вызывать скорую помощь и не оповестили о произошедшем родителей. Ребенка показали врачам только на следующий день. Тогда медики обнаружили царапину на роговице и назначили капли, сообщает «ТагилСити.Ру».

Когда зрение мальчика стало ухудшаться, его прооперировали в Екатеринбурге. Родители обратились в местный следственный отдел, однако следователи не усмотрели состав преступления. Проверка началась лишь после обращения в областное следственное управление.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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