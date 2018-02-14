Боявшаяся кражи вещей китаянка залезла на багажный сканер на каблуках

Женщина залезла в рентгеновский сканер вслед за своими вещами, опасаясь за сохранность своего багажа, на одной из железнодорожных станций округа Дунгуань в Китае. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сотрудники службы безопасности вокзала рекомендовали пассажирке не подвергать себя излучению, однако она не прислушалась к ним. В итоге молодая китаянка была запечатлена на рентгеновском снимке и попала на видео.

Женщина залезла на ленту сканера, даже не сняв туфли на высоких каблуках. На кадрах видно, что женщина крепко держится за свои сумки. Она так боялась, что ее вещи украдут, что еще раз проверила багаж после прохождения досмотра, пишет «Ридус».

После досмотра у работников вокзала не возникло вопросов к содержимому багажа.

Напомним, с четверга авиакомпания «Аэрофлот» ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании. Сотрудники будут проверять ручную кладь пассажиров при выходе на посадку на соответствие нормам авиакомпании по количеству мест и по размерам и весу с помощью специальных измерительных приборов.