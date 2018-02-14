Прямой эфир

Боявшаяся кражи вещей китаянка залезла на багажный сканер на каблуках

0
Фото: Global Look Press/Paul Souders
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина залезла в рентгеновский сканер вслед за своими вещами, опасаясь за сохранность своего багажа, на одной из железнодорожных станций округа Дунгуань в Китае. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сотрудники службы безопасности вокзала рекомендовали пассажирке не подвергать себя излучению, однако она не прислушалась к ним. В итоге молодая китаянка была запечатлена на рентгеновском снимке и попала на видео.

Женщина залезла на ленту сканера, даже не сняв туфли на высоких каблуках. На кадрах видно, что женщина крепко держится за свои сумки. Она так боялась, что ее вещи украдут, что еще раз проверила багаж после прохождения досмотра, пишет «Ридус».

После досмотра у работников вокзала не возникло вопросов к содержимому багажа.

Напомним, с четверга авиакомпания «Аэрофлот» ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании. Сотрудники будут проверять ручную кладь пассажиров при выходе на посадку на соответствие нормам авиакомпании по количеству мест и по размерам и весу с помощью специальных измерительных приборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинка пыталась ввезти в Россию 200 кг мяса
«Аэрофлот» ужесточает контроль провоза ручной клади

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017