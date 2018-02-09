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«Аэрофлот» ужесточает контроль провоза ручной клади

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 февраля ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании. При выходе на посадку сотрудники будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам и весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест.

Если ручная кладь не соответствует правилам авиакомпании, ее попросят сдать в багаж, в том числе, если потребуется, с доплатой. В противном случае «Аэрофлот» оставляет за собой право отказать в перевозке. Делается это для того, чтобы посадка и высадка пассажиров происходили быстро и без конфликтов, объяснил порталу iz.ru исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Не для кого ни секрет, чем больше у людей различного рода чемоданов, пакетов, свертков и так далее, тем дольше будет время высадки и посадки, так как всё это нужно успеть разместить на полках и под креслами. И, что самое неприятное, если авиакомпания не следит за выполнением правил провоза ручной клади, то уже после того, как половина пассажиров зайдет на борт, мест на багажных полках не остается. Второй половине приходится уплотнять полки либо ходить по салону в поисках мест», — говорит Пантелеев.

«Аэрофлот» не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением. Это будет очень актуально на ряде направлений, считает эксперт.

«Перевозчики выборочно применяют усиленный контроль. В первую очередь это касается направлений, где традиционно пассажиры летают с большим количеством багажа и ручной клади. Это курортные направления, Дальний Восток, некоторые национальные республики, где до сих пор путешествуют большими дружными семьями и привозят из далеких теплых краев все, что напоминает о родной стране. Плохого в этом нет, но, конечно, перевесы бывают колоссальные», — подчеркивает Пантелеев. 

По его словам, сегодня контроль за выполнением норм по провозу ручной клади практикует достаточно большое количество авиакомпаний. Поэтому у сотрудников аэропортов уже накоплен опыт, как с минимальными затратами времени и, по возможности, без конфликтов работать с пассажирами, не соблюдающими правила.

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