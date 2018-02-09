Путин отметил заслуги работников и ветеранов гражданской авиации

Президент РФ Владимир Путин в пятницу поздравил работников и ветеранов гражданской авиации, 9 февраля отмечается 95-летие создания российского воздушного флота. Поздравительная телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что страна гордится историей отечественного воздушного флота, народ чтит имена ученых, конструкторов, инженеров, летчиков. Путин отметил в поздравительной телеграмме мужество и талант первопроходцев отрасли.

«Эти мужественные, талантливые, увлеченные любимым делом люди своими профессиональными успехами и достижениями заложили легендарные традиции отрасли, прославили нашу страну как одну из ведущих авиационных держав мира», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова президента.

Накануне аэропорт Пензы получил поздравления от президента и губернатора.