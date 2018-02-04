Украинка пыталась ввезти в Россию 200 кг мяса

Пограничники Сумского отряда задержали гражданку Украины при попытке ввезти в Россию 200 кг мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба госпогранслужбы страны.

Инцидент произошел в субботу, 3 февраля, на пункте контроля «Конотоп». При осмотре поезда сообщением Одесса–Москва пограничники обнаружили под полками для багажа сумки и пакеты с мясом общим весом около 200 кг.

Как выяснилось, груз принадлежал 66-летней гражданке Украины, пассажирке этого поезда.

Мясо по решению работников Конотопского пункта ветеринарно-санитарного контроля не было пропущено через государственную границу страны.