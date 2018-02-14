Снежный волейбол представили на ОИ в Пхенчхане

Международная федерация волейбола (ФИВБ) представила снежный волейбол на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В выставочном матче, который прошел в «Австрийском доме», приняли участие легенды классического волейбола бразилец Жиба, серб Владимир Грбич, волейболистка турецкого «Фенербахче» кореянка Ким Ен Кун. От «пляжников» на снежную площадку вышли бразилец Эмануэль, австрийцы Николас Бергер, Штефани Швайгер и китаянка Сюэ Чэнь.

В сезоне-2015/16 волейбол на снегу был официально признан Европейской конфедерацией волейбола, был проведен первый в истории европейский тур. В марте 2018 года в Австрии пройдет первый чемпионат Европы по волейболу на снегу.

В России зимний волейбол, как отдельный вид спорта, получил официальный статус в декабре 2016 года. Стоит отметить, что правила нового вида спорт практически не отличаются от пляжного волейбола.